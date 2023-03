Carlos Silva reeleito presidente do V. Setúbal

Numa votação em que foram contabilizados 394 votos, o jurista, de 64 anos, recolheu 90 por cento do total, tendo-se registado 32 boletins em branco (8%) e sete nulos (2%), após o ato que decorreu no Pavilhão Antoine Velge.Carlos Silva, presidente da direcção do emblema sadino desde dezembro de 2020, afirmou estar consciente da árdua missão que tem pela frente, mas mostra-se confiante no futuro.”, disse o dirigente, de 64 anos, em declarações à Lusa.Depois de anunciar os resultados, o presidente da mesa da Assembleia Geral, David Leonardo, informou que a tomada de posse dos órgãos sociais será feita esta segunda-feira, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal, cerimónia que contará com a presença do líder da autarquia sadina, André Martins.Na temporada 2022/23, a equipa de futebol do Vitória de Setúbal está a disputar a Liga 3, prova em que vai lutar pela continuidade na prova na fase de manutenção/descida.