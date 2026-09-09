Carlos Vicens alerta para poder do ataque do Estrela da Amadora

(Com Lusa)

Com exceção dos ‘três grandes’, o Estrela da Amadora tem o quarto melhor ataque do campeonato, com nove golos, os mesmos que o Santa Clara, mas com menos um jogo que os açorianos.“Sabemos das dificuldades que vamos ter diante de uma equipa que está muito bem no ataque, os números dizem isso, estão a marcar golos, e teremos que lutar muito para disputar os três pontos. Temos que estar bem nos momentos sem bola e, no ataque, queremos ser uma equipa contundente”, disse na conferência de imprensa de antevisão.O Sporting de Braga vem de uma vitória por 2-1 no terreno do Alverca, enquanto os amadorenses de um empate caseiro com o Famalicão (2-2), sendo que ainda não perderam no campeonato.A Liga interditou o Estádio José Gomes pela má qualidade do relvado e o encontro vai ter lugar no estádio FC Alverca, no qual os minhotos jogaram na última jornada, e questionado sobre se isso é uma vantagem para o Sporting de Braga, Vicens admitiu que os amadorenses “vão sofrer mais com a mudança”, nomeadamente os seus adeptos para apoiarem a equipa.Em caso de vitória, os bracarenses, que ainda ficam com um jogo a menos, passam a somar 10 pontos, os mesmos do Benfica, que joga hoje com o Moreirense em jogo também em atraso, e do Arouca.“Nestas alturas da temporada, não devemos prestar demasiada importância à classificação, o que vale é depois da jornada 34. Temos, sim, de tentar ganhar. E, para isso, temos de fazer muitas coisas bem. Temos que recuperar bem os jogadores, ver como estão e, sem desculpas, fazer um jogo em que a equipa seja boa em muitas coisas para levar os três pontos”, disse.Ricardo Horta, Gorby e Huseinbasic já estão na fase final da recuperação das lesões e “integram praticamente na totalidade os treinos com a equipa”, mas estão ainda em dúvida para quinta-feira, porque o técnico não quer correr riscos com o seu regresso à competição.Sporting de Braga, sexto classificado (com menos dois jogos), com sete pontos, e Estrela da Amadora, nono, com seis (e menos um jogo), defrontam-se a partir das 20:15 de quinta-feira, no Estádio FC Alverca, jogo que será arbitrado por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.