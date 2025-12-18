Carlos Vicens defende que "se a cabeça funciona, o corpo adapta-se"

Na segunda-feira, a vitória foi magra sobre o Santa Clara (1-0, em casa) e a exibição ‘cinzenta’ e, questionado sobre alguma irregularidade em termos exibicionais, o treinador começou por referir que o Sporting de Braga não permitiu que o Santa Clara saísse da sua área nos primeiros 20 minutos e acabou a primeira parte com 82% de posse de bola.



“Pondo as coisas em perspetiva: estamos a evoluir de tal maneira que, depois de 29 jogos, com ideias novas e diferentes, uma proposta clara que se pôde ver melhor nos últimos dois meses, chegamos a esta altura e, num jogo em que mesmo sem gerarmos tudo o que queríamos não permites praticamente que o adversário crie oportunidades, dizem que a exibição não foi muito boa. Isso quer dizer que alguma coisa devemos estar a fazer bem, porque significa que já estão acostumados a outra coisa do Braga, que esperam mais”, disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os estorilistas.



O treinador admitiu haver alguma “fadiga acumulada”, mas frisou: “o mais importante está aqui”, apontando para a cabeça, “se isto funciona e tem a mentalidade certa, o corpo adapta-se”.



“Eles sabem que nunca lhes permito que usem o calendário como desculpa para nada e têm de se adaptar. São desportistas de elite e têm de fazer um esforço grande para que os seus hábitos diários lhes permita ter uma recuperação o mais ótima possível”, salientou.



Numa das melhores sequências da temporada, os bracarenses somam quatro vitórias consecutivas no campeonato [e não perdem há sete jogos seguidos, com seis triunfos e um empate] e podem isolar-se provisoriamente no quarto lugar se empatarem ou vencerem.



“É óbvio que estamos num dos melhores momentos da temporada porque a equipa está num bom momento, com um nível alto de assimilação das ideias que trouxemos, é uma equipa muito reconhecível, uns dias com mais acerto, outros com menos”, referiu.



Carlos Vicens reconheceu que o Estoril Praia “não atravessa o melhor momento de resultados”, mas cria sempre muitas dificuldades aos seus adversários, recorrendo ao jogo com o FC Porto, da 12.ª jornada, com uma derrota por 1-0, no Estádio do Dragão.



“Tem o quinto melhor ataque da I Liga, é uma equipa que quer dominar os jogos, tem uma grande flexibilidade no seu desenho mesmo dentro das próprias partidas, o que faz com que seja muito difícil prever o que vai acontecer”, avaliou.



O treinador espanhol quer, por isso, um Sporting de Braga com a “mentalidade de ser uma equipa mais do que nunca, [com os jogadores] solidários”, e a fazer “um muito bom jogo” para conseguir vencer na sexta-feira.



Niakaté, Sandro Vidigal e El Ouazzani são baixas devido a lesão. Mesmo lesionado, o defesa central integrou o estágio da seleção do Mali que vai disputar a CAN2025, que começa no domingo, e será lá que se verá a evolução da sua situação.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 25 pontos, e Estoril Praia, 13.º, com 14, defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num jogo que vai ser arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.