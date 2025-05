Carlos Vicens é o novo treinador do Braga

Carlos Vicens, de 42 anos, que foi treinador adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City nas últimas quatro épocas, assinou um contrato por três temporadas pelos minhotos.



O técnico conta ainda com passagens pelas equipas de formação de sub-18 e sub-13 dos "citizens".



Carlos Vicens, que será oficialmente apresentado em 16 de junho, substitui no cargo Carlos Carvalhal e é o primeiro treinador estrangeiro contratado por António Salvador desde que é presidente da SAD bracarense (fevereiro de 2003).



A sua primeira grande aposta, ainda a meio da época 2002/03, para substituir o também espanhol Fernando Castro Santos (contratado pelo presidente antecessor), foi em Jesualdo Ferreira, que pegou na equipa depois de António Conceição a ter orientado em apenas uma partida, como interino.



Desde então, passaram pelo banco "arsenalista" apenas treinadores portugueses.