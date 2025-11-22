Carlos Vicens espera dificuldades do Nacional que já venceu em Braga esta época

Há cerca de dois meses (28 de setembro), o Nacional venceu na ‘Pedreira’ por 1-0, na sétima jornada da I Liga, infligindo então a segunda derrota consecutiva dos minhotos em casa no campeonato.



Esse jogo marcou talvez o pior momento do Sporting de Braga na época até ao momento, com o treinador a ser muito contestado no final. A equipa bracarense enveredou depois num ciclo de seis jogos invicta, com cinco vitórias e um empate (em Alvalade, diante do Sporting) e, questionado sobre o que mudou entretanto, Carlos Vicens defendeu a ideia de que “continua a ser um processo”.



“Este jogo marcou-nos um pouco, foi um mau jogo num momento de crescimento da equipa, vínhamos de uma boa primeira parte no dérbi com o Vitória de Guimarães [1-1] e de uma vitória sobre o líder dos Países Baixos, 1-0, ao Feyenoord [na Liga Europa] e surpreendeu-nos a todos esse jogo. Mas, a partir daí ficou demonstrado que este é um processo de mudança no clube. Os jogadores cada vez mais percebem o que pretendemos e jogam com mais confiança e mais como queremos que esta equipa se converta”, disse.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça, o técnico dos minhotos disse esperar um Nacional com a “ilusão de vir a Braga vencer outra vez” e, com esse jogo do campeonato em mente, frisou estar “consciente das dificuldades” que o adversário pode apresentar.



“Sabemos que temos fazer um jogo muito bom, fazendo muitas coisas bem, temos que ser uma equipa ambiciosa e, nesta competição tão especial, obviamente que queremos ganhar. Mas, se não tivermos uma versão ao nível do que este jogo requer não será fácil, temos que ter uma mentalidade de querer ganhar o jogo”, disse.



O técnico espanhol considerou “importante” a pausa nas competições devido aos compromissos das seleções.



“Permitiu-nos regenerar um pouco a energia da equipa, que teve sete jogos em quatro semanas num ciclo muito intenso. Recuperámos jogadores e trabalhámos aspetos de jogo que a equipa tem que melhorar”, disse.



O tema da arbitragem tem estado na ordem do dia nas últimas semanas, com muitas críticas dos clubes e Carlos Vicens considera que a vontade de todos os agentes do futebol português tem “de ser tentar fazer melhor”.



“O árbitro é um juiz para ditar justiça e temos de o ajudar para ser mais justo. Se se fala de mais de arbitragem em Portugal? Cada um fala quando entender ser oportuno, não vou julgar isso, mas cada um de nós que está neste mundo do futebol tem uma responsabilidade individual, cada um no seu papel, para que deixemos o futebol um pouco melhor do que quando chegámos”, disse.



Zalazar, que esteve ao serviço da seleção uruguaia, só chegou hoje a Braga e Carlos Vicens quer ver em que condições chegou o médio para saber se está disponível.



Sporting de Braga e Nacional defrontam-se a partir das 17:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.



