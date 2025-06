Carlos Vicens não se sente pressionado pelo objetivo do Braga de ser campeão

O técnico espanhol de 42 anos, antigo adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City nas últimas quatro temporadas, assumiu que chega a Braga com "a máxima ilusão, responsabilidade, autoconfiança" e com "um alto nível de autoexigência".



"A nossa força está no processo, no método, no dia-a-dia e na forma de fazer as coisas. Queremos ter um dia a dia de exigência máxima, que os jogadores tenham hábitos e rendimento diário em busca da excelência" para tentar "ganhar os jogos", disse.



O treinador disse não se sentir pressionado pelo objetivo estabelecido pelo presidente do Sporting de Braga, António Salvador, de ser campeão nacional até 2029.



"Não me sinto pressionado. A pressão, para mim, está na autoexigência que vamos, eu e a minha equipa técnica, meter no trabalho do dia-a-dia. Em todos os processos, os resultados têm que ser consequência do trabalho diário. É nisso que nos vamos focar", disse.



António Salvador destacou a entrada num "novo ciclo, com muita ambição e muita confiança".



O líder 'arsenalista' disse ter escolhido Carlos Vicens para atingir o "objetivo do clube e todos os bracarenses", o de ser, "a médio prazo, campeões nacionais", mas acrescentou que este ano ainda não se vai "falar de títulos".



"Sabemos o que queremos e o que precisamos para lá chegar. O que lhe (Carlos Vicens) peço é fazer melhor que no ano passado, o que não vai ser fácil. Temos as pré-eliminatórias da Liga Europa, seis jogos muito importantes e difíceis, mais quatro jogos do campeonato pelo meio, e o foco tem que ser esse", afirmou.



O treinador elogiou o futebol português, considerando "incrível" a qualidade dos jogadores e treinadores portugueses: "a seleção nacional e os resultados que tem tido nos últimos anos fala desse nível e de toda a infraestrutura futebolística que há neste país", disse.



Considerando Pep Guardiola como o seu "mentor", com o qual aprendeu em cada dia que passou com ele, e questionado sobre se o Sporting de Braga vai jogar 'à Guardiola', respondeu que chegou a um clube com "a sua própria identidade, com a sua história".



Afirmando-se como um treinador que dá "importância máxima" ao que se faz no dia a dia" e revelando-se "obcecado" em tirar o melhor de cada um dos jogadores.



Sobre o plantel, disse ter visto vários jogos da equipa bracarense mostrando-se "confiança e tranquilo" sobre o nível dos jogadores, Carlos Vicens afirmou ainda que vai estar muito atento aos jovens da formação.



"A academia do Braga é de topo e é impossível pensar no futuro de um clube como este sem pensar nos recursos que a academia pode dar à primeira equipa. Queremos dar oportunidade aos jovens, sabendo que vamos colocar um nível de exigência altíssimo. Vão ter que se adaptar", avisou.