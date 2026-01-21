Carlos Vicens prepara equipa na máxima intensidade para duelo com o Nottingham Forest

O SC Braga recebe o Nottingham Forest no penúltimo duelo da fase de liga da Liga Europa.





Apesar da posição confortável na tabela, o técnico espanhol está ciente das dificuldades que o emblema inglês pode impor, se o grupo não estiver “unido e com a ambição de conseguir a vitória”.

“Vamos ter de trabalhar para que sejamos capazes de igualar os níveis de intensidade”, esclareceu Carlos Vicens, recordando o último jogo do Nottingham Forest, que conquistou um ponto ao Arsenal, líder da Premier League.O SC Braga vem de uma vitória ao cair do pano no último encontro da I Liga, no reduto do Tondela. Os arsenalistas chegaram a ter menos um em campo, na sequência da grande penalidade cometida pelo sueco Lagerbielke, que Hugo Félix acabou por desperdiçar.Lukas Hornicek também esteve na sala de conferências de imprensa. Confiante para a segunda fase da época, o guardião do SC Braga só pensa na vitória frente ao emblema de Nottingham, esperando um jogo exigente.“Estamos no Top-8, estamos onde queremos estar. Corrigimos pormenores e acredito que aprendemos com as derrotas. Vamos fazer o nosso melhor”, acrescentou o jogador.Ainda houve tempo para que Carlos Vicens confirmasse a chegada do novo reforço, Demir Tıknaz, ao plantel bracarense, que será apresentado nas próximas horas. Adrian Barisic, oficializado esta terça-feira, já integra trabalhos do plantel orientado pelo espanhol.O clube português já superou o resultado da temporada passada, em que somou dez pontos e ficou de fora do leque de 24 equipas que seguiram em competição.