Futebol Nacional
Carlos Vicens prepara equipa na máxima intensidade para duelo com o Nottingham Forest
Em zona de apuramento direto para os ‘oitavos’ da Liga Europa, com 13 pontos, o treinador do SC Braga, Carlos Vicens, exige que a equipa esteja na sua “melhor versão” para fazer frente às exigências do futebol inglês, na receção ao Nottingham Forest.
O SC Braga recebe o Nottingham Forest no penúltimo duelo da fase de liga da Liga Europa.
Apesar da posição confortável na tabela, o técnico espanhol está ciente das dificuldades que o emblema inglês pode impor, se o grupo não estiver “unido e com a ambição de conseguir a vitória”.
“Vamos ter de trabalhar para que sejamos capazes de igualar os níveis de intensidade”, esclareceu Carlos Vicens, recordando o último jogo do Nottingham Forest, que conquistou um ponto ao Arsenal, líder da Premier League.
Depois de duas eliminações neste mês de janeiro – a derrota na final da Taça da Liga e o afastamento da Taça de Portugal, nos oitavos de final – o técnico dos minhotos garante que a equipa está motivada e confiante para apresentar a sua “melhor versão” no duelo da próxima quinta-feira.
O SC Braga vem de uma vitória ao cair do pano no último encontro da I Liga, no reduto do Tondela. Os arsenalistas chegaram a ter menos um em campo, na sequência da grande penalidade cometida pelo sueco Lagerbielke, que Hugo Félix acabou por desperdiçar.
Na antevisão ao encontro da Liga Europa, Carlos Vicens elogiou a reação do grupo, que está agora mais aliviado e preparado para ultrapassar os resultados menos positivos das últimas semanas: “O que mais precisávamos era de uma vitória, independentemente da exibição”, assumiu o treinador.
Lukas Hornicek também esteve na sala de conferências de imprensa. Confiante para a segunda fase da época, o guardião do SC Braga só pensa na vitória frente ao emblema de Nottingham, esperando um jogo exigente.
“Estamos no Top-8, estamos onde queremos estar. Corrigimos pormenores e acredito que aprendemos com as derrotas. Vamos fazer o nosso melhor”, acrescentou o jogador.
Ainda houve tempo para que Carlos Vicens confirmasse a chegada do novo reforço, Demir Tıknaz, ao plantel bracarense, que será apresentado nas próximas horas. Adrian Barisic, oficializado esta terça-feira, já integra trabalhos do plantel orientado pelo espanhol.
O SC Braga, perto de assegurar a continuidade na Liga Europa, procura manter-se nos oito primeiros lugares e garantir uma vaga nos oitavos de final da prova. O clube português já superou o resultado da temporada passada, em que somou dez pontos e ficou de fora do leque de 24 equipas que seguiram em competição.