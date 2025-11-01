Carlos Vicens promete Sporting de Braga sem medo e a tentar ganhar no `Dragão`

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, disse após o jogo com o Moreirense, da última jornada (vitória por 2-1), que os adversários temem cada vez mais a sua equipa e defendem mais atrás, mas Carlos Vicens disse não recear os portistas.



“Sabemos da dificuldade do jogo de amanhã [domingo], mas não é por jogarmos contra o líder que vamos jogar de outra maneira, temos que ser nós mesmos. No futebol, não tens que temer ninguém. Vais ganhar, empatar ou perder. Não vamos duvidar da qualidade do adversário, mas não fazíamos um favor a nós mesmos apresentar-nos com medo. Temos todo o respeito, é uma grande equipa, líder merecidamente, mas nós temos que ser Braga”, disse.



O treinador espanhol notou que ainda tem um treino esta tarde para ver como a equipa recupera do esforço de três jogos em seis dias, mas prometeu um Sporting de Braga a “querer fazer um jogo muito bom, criar dificuldades ao FC Porto e, obviamente, a tentar ganhar”.



Os minhotos vêm de quatro vitórias seguidas para quatro competições diferentes e Carlos Vicens admite que esta é a melhor fase da equipa esta temporada, que "a equipa está a competir cada vez melhor, a superar os diferentes desafios com confiança e fé no que fazem”.



O FC Porto tem sentido algumas dificuldades nos últimos jogos e ainda não sofreu golos em casa, mas Vicens disse ser necessário ter em conta o contexto.



“Alguns jogos foram a meio da semana, por exemplo, na Liga Europa contra um rival duro [Nottingham Forest, derrota por 2-0], depois com o Moreirense, que está a jogar muito bem. Não é fácil jogar entre as semanas, a cada três dias e diferentes competições e ganhar”, disse.



Vicens elogiou o FC Porto, considerando que é “um rival de um nível altíssimo, por alguma coisa é líder invicto na Liga, só concedeu um empate [0-0 com o Benfica]”, e disse gostar de analisar os jogos do treinador do FC Porto já desde quando Francesco Farioli orientou o Ajax e o Nice.



“FC Porto e Sporting de Braga são equipas que procuram propor algo ao jogo e vai haver uma luta para tentarem impor-se. Sentimos confiança em relação ao que temos vindo a trabalhar e à maneira de fazer as coisas. Queremos reforçar isso, porque é o que nos tem dado a regularidade competitiva, que é o que estávamos à procura. Há muitas coisas a melhorar, mas o mais importante é que os jogadores têm uma intenção coletiva muito clara”, disse.



Vítor Carvalho já treinou nos últimos dois dias e já poderá estar disponível.



Sporting de Braga, sétimo classificado, com 13 pontos, e FC Porto, primeiro, com 25, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.