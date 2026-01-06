Carlos Vicens quer evitar últimos erros defensivos

Os minhotos sofreram cinco golos nos últimos dois jogos, tendo Carlos Vicens notado que três deles, dois com o Estrela da Amadora (3-3) e um com o Benfica (2-2), surgiram de lances de bola parada, considerando, contudo, que as ausências dos defesas centrais Lagerbielke e Niakaté não justificam essas falhas defensivas.

"Não queremos gente lesionada até para ter mais opções, mas temos que nos focar nos que cá estão. [Esses golos] Não foram erros de organização defensiva, mas erros pontuais e muito concretos, um canto ou um livre lateral. Temos que dar uma melhor resposta do ponto de vista individual, jogue quem jogar, e amanhã [quarta-feira] não se podem repetir esse tipo de falhas porque custam pontos e porque queremos estar na final", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com as `águias`.

Vencedores por três vezes da Taça da Liga, os minhotos não ganham no campeonato há três jornadas, com uma derrota, no Estoril, e dois empates, na Amadora, e com o Benfica, em casa, em 28 de dezembro de 2025, num jogo em que foi superior na primeira parte, mas caiu no segundo tempo.

Questionado se espera um Benfica mais expectante no início do jogo, como aconteceu nessa partida, o treinador espanhol considerou que "houve diferentes momentos de ambas as equipas".

"Não se pode descontextualizar, as energias que se vão acumulando durante o jogo também fazem com que a forma como as equipas abordam os diferentes momentos vá variando, e isso acontece em todos os jogos, vamos ver a proposta deles e a nossa", disse.

Carlos Vicens admitiu ser um jogo especial, sentindo isso no ambiente dos jogadores, reforçou a ideia de ser necessária uma "mentalidade de alta exigência" e garantiu "motivação e confiança para fazer um bom jogo e fazer tudo para ganhar e estar na final de sábado".

"É um jogo em que só há um vencedor, similar a outros da Taça de Portugal e da Taça da Liga que jogámos, um jogo que, desse ponto de vista, exige uma mentalidade de uma final", disse.

O ambiente no futebol português tem sido de crispação por causa das arbitragens, mas Carlos Vicens disse esperar que isso não prejudique a sua equipa.

"O foco tem que estar numa meia-final bonita do futebol português. Da nossa parte, será assim. Se depois há decisões que nos prejudiquem tentaremos que nos afete o menos possível mentalmente. Um futebolista profissional tem que estar preparado para isso também e continuar a competir mesmo achando que a decisão do árbitro foi injusta", disse.

O capitão Ricardo Horta, que falhou a deslocação à Amadora por castigo, está de regresso, mas Lagerbielke, que falhou os últimos dois jogos devido a lesão, continua em dúvida, revelou o treinador.

Bellaarouch, Niakaté, integrado na seleção do Mali que participa na CAN, apesar de lesionado, Sandro Vidigal e El Ouazzani, igualmente lesionados, ficam de fora.

O certificado internacional do mais recente reforço, Samy Merheg, já chegou, mas falta uma parte burocrática para efetivar a inscrição, informou o clube.

"Ele está há pouco tempo a treinar connosco, está com um nível de carga e de fadiga alto para ganhar o ritmo necessário, vamos ver depois do treino de hoje", afirmou o treinador.

Sporting de Braga e Benfica defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

