Carlos Vicens quer foco total do Sporting de Braga na receção ao Famalicão





(Com Lusa)

Na quinta-feira, os bracarenses conseguiram, pela segunda vez na sua história, o apuramento para as ‘meias’ da segunda prova de clubes mais importante da UEFA, com uma vitória no terreno do Betis por 4-2, numa reviravolta espetacular, após estarem a perder por 2-0.Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão, no domingo, da 30.ª jornada da I Liga, o treinador espanhol disse “nem se lembrar da Liga Europa”, mas admitiu ser “humano” que os jogadores possam ainda estar com esse jogo e qualificação na cabeça.Contudo, deixou o aviso: “sim, é humano, mas já lhes disse que o meu trabalho é dizer-lhes a verdade e, se não estiverem bem preparados para este jogo, vão cair de forma estrondosa”.O técnico espanhol deixou elogios ao Famalicão, considerando ser “uma equipa agressiva, que sabe bem o que faz e tem uma organização muito clara e definida”, tendo jogadores que “vão complicar” a vida ao Sporting de Braga.“Nós vamos acabar de nos preparar, recuperar bem, para fazer um jogo ao nosso nível, sendo competitivos, agressivos e com caráter para conseguirmos a vitória. Vimos de um esforço grande, são 53 jogos nas pernas, mas não há desculpas”, disse.Os minhotos vão ainda disputar, no mínimo, oito jogos no espaço de um mês, seis do campeonato e dois da Liga Europa, com a possibilidade ainda de ter mais um, a final da Liga Europa (20 de maio), sempre a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias, naquele que será também um recorde de jogos numa temporada da equipa 'arsenalista'.“Sem dúvida [que é uma preocupação o aspeto físico e que tem que fazer uma gestão do plantel]. O Famalicão tem semanas limpas para preparar os jogos, pode repetir automatismos, tem tempo para preparar jogos. Nós estamos habituados a ter um calendário congestionado, agora é o momento de priorizar o descanso, e no foco em treinar pouco, mas com qualidade, fazer trabalho de vídeo e análise e os jogadores fazerem um esforço extra”, disse.Vicens abordou ainda a importância do trabalho mental com os jogadores num momento de euforia, considerando que “o que define as equipas grandes é quando se é capaz de repetir atuações de nível alto muito habitualmente, juntando a isso a estabilidade emocional”.“Eu sei disso, porque vivi-o noutros papéis. O que te torna num jogador de alto nível e de equipa grande é quando manténs o nível de maneira habitual. Se és melhor hoje do que foste ontem e o repetes ao longo de meses e anos, esse rendimento mostra o jogador que és. Passarás de ser um jogador muito bom para um jogador de equipa grande”, reforçou.Arrey-Mbi foi substituído aos 20 minutos no jogo de Sevilha com queixas no joelho direito, mas a lesão “não parece alarmante”, estando ainda em dúvida para domingo. Barisic já faz trabalho no relvado, mas continua de fora, tal como Niakaté e Diego Rodrigues (lesionados) e Gabri Martínez (castigado).Sporting de Braga, quarto classificado, com 52 pontos (e menos um jogo), e Famalicão, quinto, com 47, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.