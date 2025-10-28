Carlos Vicens quer "mentalidade forte" num Sporting de Braga com menos descanso

A equipa bracarense, que quebrou, no domingo, um ciclo de seis jornadas seguidas sem ganhar no campeonato, com uma vitória robusta sobre o Casa Pia (4-0), recebe, menos de 72 horas depois, os açorianos, que têm mais um dia descanso.



Questionado sobre se pondera mudar toda a equipa, como já fez esta época diante do Lincoln, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, o treinador espanhol disse ter que esperar pelo último treino, hoje, para tomar decisões.



“Tenho que falar com os jogadores, com tão poucos dias [de descanso] tens que esperar e ver como estão, às vezes fazemos planos, mas há pequenas coisas, como, por exemplo, se dormiram bem, que influenciam muito as decisões”, disse.



Além de ter menos tempo de descanso para o jogo de quarta-feira, o mesmo acontecerá para o de domingo, diante do FC Porto, no ‘Dragão’, da 10.ª jornada da I Liga, porque os portistas terão uma semana 'limpa', mas Carlos Vicens disse recusar “o papel de vítima”.



“Obviamente, gostaria de chegar a estes jogos em igualdade de condições. Vinte jogos [completados quarta-feira] nesta altura são muitos jogos, não o vamos negar. Temos menos um dia de descanso e [além do jogo de domingo com o Casa Pia] vimos de jogar na quinta-feira [com o Estrela Vermelha, na Liga Europa], também faz parte do contexto. Nem falo de domingo [jogo com o FC Porto], o nosso foco está única e exclusivamente em fazer o melhor jogo possível amanhã [quarta-feira] para passar. Conhecemos o calendário há muitas semanas, somos o Braga e vamos enfrentá-lo com uma mentalidade forte”, garantiu.



Vicens alertou para as “características diferentes” da competição, esperando um Santa Clara a criar dificuldades, porque “também tem a mesma ilusão de aceder à final four”, e disse estar satisfeito com a evolução da equipa, admitindo estar “a ver mais coisas” fruto do trabalho iniciado há quase quatro meses, nomeadamente “uma identidade clara e reconhecível”.



Pau Victor, reforço mais caro de sempre do Sporting de Braga e campeão espanhol pelo FC Barcelona na época passada, voltou a ser tema, porque não tem sido muito utilizado, e Carlos Vicens revelou ter falado com o jogador.



“Dissemos-lhe que tem que estar tranquilo e trabalhar muito duro, mas estamos todos convencidos que o seu rendimento em Braga vai ser bom”, disse.



Niakaté, Vítor Carvalho e Grillitsch, lesionados, ficam de fora do jogo de quarta-feira, que tem início marcado para as 19:15, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.