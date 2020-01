Carlos Xistra é o árbitro do jogo Benfica-Aves

Xistra chefiará a equipa que dirigirá o Benfica-Aves, tendo Jorge Cruz e Marco Vieira como assistentes e Luís Máximo como 4.º árbitro. No VAR estará António Nobre, auxiliado por Pedro Martins.



Já em Moreira de Cónegos, a partir das 21h15, no encontro entre Moreirense e FC Porto estará Artur Soares Dias tendo Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes e João Gonçalves a desempenhar funções de 4.º árbitro. Vasco Santos e Tiago Leandro estarão no VAR.



Além desses dois encontros haverá também o Santa Clara-Rio Ave, com início marcado para as 19h00, com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga), assistido por Luciano Maia e Nuno Eiras, enquanto Fábio Melo será o 4.º árbitro. No VAR estarão Hélder Malheiro e Pedro Felisberto.