"Carnaval" no Jamor. Torreense faz história e conquista a Taça de Portugal

Uma grande penalidade convertida por Stopira, aos 113 minutos, numa falta que originou a expulsão de Maxi Araújo, garantiu o triunfo histórico da formação orientada por Luís Tralhão, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, ditada pelos tentos de Kevin Zohi, aos quatro minutos, para os ‘azuis grená’ e Luis Suárez, aos 54 para os ‘leões’.



A formação de Torres Vedras, que está envolvida na luta pela subida à I Liga, marcou presença pela segunda vez na final da Taça de Portugal, depois de ter sido derrotada pelo FC Porto, por 2-0, na época de 1955/56.



A conquista da 86.ª edição da Taça de Portugal, cujo palmarés é liderado pelo Benfica, com 26 troféus, garante ao Torreense uma vaga na fase de liga da próxima edição da Liga Europa.



Para chegar à final, a equipa de Torres Vedras, afastou AD Correlhã, Oliveirense, Lusitânia Lourosa, Casa Pia, União de Leiria e Fafe.







Veja aqui o golo do Torreense. Pontapé de canto batido por Costinha onde ao segundo poste Kévin Zohi encostou para o golo.





Veja aqui o golo do Sporting. Luis Suárez, depois de receber a bolo de um ressalto, rodou sobre Stopira e rematou colocado para o empate no Jamor, 1-1.



