Cartão de adepto contestado em tribunal

A APDA considera, no entanto, que a portaria “bloqueia desproporcionalmente direitos, liberdades e garantias fundamentais dos adeptos” e que o faz de uma forma “flagrantemente inconstitucional”.”, justifica a APDA em comunicado.Contactada pela Lusa, a presidente da APDA considerou que este é “” que venha a ter, porque se trata de uma ação que abrange “todos os adeptos em uníssono”, incluindo “não só os GOA e a APDA, como também outros adeptos que não fazem parte dos GOA”, o que constitui “um passo muito importante na construção de uma mentalidade diferente em relação aos adeptos”.”, acrescentou Martha Gens.





Razões da ação dos adeptos e do Governo







De acordo com a intimação apresentada pela APDA, a portaria publicada em Diário da República, em junho, viola os direitos constitucionais de “livre desenvolvimento da personalidade”, de “liberdade” e da proibição de “acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais previstos na lei”.A ação apresenta ainda como violações constitucionais da portaria o “direito de reunião e manifestação”, que consagra o direto de “reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares públicos, sem necessidade de qualquer autorização”, o direito de “exprimir e divulgar livremente o pensamento pela palavra, imagem ou qualquer meio” e ainda a “liberdade (negativa) de associação”.“Indo ainda mais longe”, a APDA considera que a portaria “contraria de forma desproporcional” tudo o que é “preconizado na Convenção do Conselho da Europa sobre uma abordagem integrada da segurança, proteção e dos serviços” por ocasião de jogos de futebol e outras manifestações desportivas.A portaria que regula o novo cartão do adepto, documento que visa a “promoção da segurança e do combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos" foi publicada em Diário da República em 26 de junho.Segundo nota divulgada pelo Governo, a utilização do cartão do adepto "permite o registo e a identificação dos seus titulares para efeitos de dimensionamento e gestão do acesso às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos".O cartão do adepto pode ser requisitado por qualquer pessoa acima dos 16 anos, terá a validade de três anos e serve para conceder acesso a zonas identificadas nos estádios, normalmente associadas à presença de claques.No início de outubro, segundo declarações à agência Lusa do presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Rodrigo Cavaleiro, já tinham sido emitidos cerca de 400 cartões do adepto.