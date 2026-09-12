1.ª Liga
Futebol Nacional
Carvalhal confia no coletivo do Famalicão para vencer Sporting
Carlos Carvalhal, treinador do Famalicão, defendeu hoje que o funcionamento coletivo pode permitir à equipa conquistar a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Sporting, da sexta jornada.
"Se coletivamente nós funcionarmos bem, somos capazes de ganhar. Este é o grande desafio", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo.
Carvalhal reconheceu que os 'leões' representam um adversário "do mais elevado grau de dificuldade da I Liga", mas encarou a partida como uma oportunidade para avaliar a evolução dos famalicenses e desafiar a ambição dos jogadores.
"Se temos aqui jogadores que aspiram a jogar em equipas como o Sporting e a jogar na 'Champions', é nestes jogos que têm de mostrar a sua valia", sustentou.
O treinador pretende juntar a consistência defensiva evidenciada frente ao Gil Vicente à qualidade ofensiva demonstrada na primeira parte do encontro com o Estrela da Amadora, depois de dois empates consecutivos.
"Pensar em nós é juntar o melhor dos dois mundos, para que a equipa comece a ganhar jogos", resumiu, destacando a necessidade de tempo para integrar os reforços e consolidar uma nova dinâmica.
Apesar da ausência de triunfos, Carvalhal manifestou confiança no crescimento de um grupo jovem, com vários jogadores a estrearem-se no campeonato português.
"Estou muito animado, muito satisfeito com os jogadores, jovens, com ambição e muita vontade de triunfar no futebol português", assinalou.
Sobre o Sporting, destacou a diversidade de soluções na construção e a mobilidade ofensiva, considerando que revelam uma equipa com maturidade, mas também com fragilidades que o Famalicão procurará explorar.
O Famalicão, em 14.º lugar, com três pontos, recebe, domingo, às 20:30, o Sporting, em terceiro, com 13, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.
Carvalhal reconheceu que os 'leões' representam um adversário "do mais elevado grau de dificuldade da I Liga", mas encarou a partida como uma oportunidade para avaliar a evolução dos famalicenses e desafiar a ambição dos jogadores.
"Se temos aqui jogadores que aspiram a jogar em equipas como o Sporting e a jogar na 'Champions', é nestes jogos que têm de mostrar a sua valia", sustentou.
O treinador pretende juntar a consistência defensiva evidenciada frente ao Gil Vicente à qualidade ofensiva demonstrada na primeira parte do encontro com o Estrela da Amadora, depois de dois empates consecutivos.
"Pensar em nós é juntar o melhor dos dois mundos, para que a equipa comece a ganhar jogos", resumiu, destacando a necessidade de tempo para integrar os reforços e consolidar uma nova dinâmica.
Apesar da ausência de triunfos, Carvalhal manifestou confiança no crescimento de um grupo jovem, com vários jogadores a estrearem-se no campeonato português.
"Estou muito animado, muito satisfeito com os jogadores, jovens, com ambição e muita vontade de triunfar no futebol português", assinalou.
Sobre o Sporting, destacou a diversidade de soluções na construção e a mobilidade ofensiva, considerando que revelam uma equipa com maturidade, mas também com fragilidades que o Famalicão procurará explorar.
O Famalicão, em 14.º lugar, com três pontos, recebe, domingo, às 20:30, o Sporting, em terceiro, com 13, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.