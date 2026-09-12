Carvalhal confia no coletivo do Famalicão para vencer Sporting

"Se coletivamente nós funcionarmos bem, somos capazes de ganhar. Este é o grande desafio", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo.



Carvalhal reconheceu que os 'leões' representam um adversário "do mais elevado grau de dificuldade da I Liga", mas encarou a partida como uma oportunidade para avaliar a evolução dos famalicenses e desafiar a ambição dos jogadores.



"Se temos aqui jogadores que aspiram a jogar em equipas como o Sporting e a jogar na 'Champions', é nestes jogos que têm de mostrar a sua valia", sustentou.



O treinador pretende juntar a consistência defensiva evidenciada frente ao Gil Vicente à qualidade ofensiva demonstrada na primeira parte do encontro com o Estrela da Amadora, depois de dois empates consecutivos.



"Pensar em nós é juntar o melhor dos dois mundos, para que a equipa comece a ganhar jogos", resumiu, destacando a necessidade de tempo para integrar os reforços e consolidar uma nova dinâmica.



Apesar da ausência de triunfos, Carvalhal manifestou confiança no crescimento de um grupo jovem, com vários jogadores a estrearem-se no campeonato português.



"Estou muito animado, muito satisfeito com os jogadores, jovens, com ambição e muita vontade de triunfar no futebol português", assinalou.



Sobre o Sporting, destacou a diversidade de soluções na construção e a mobilidade ofensiva, considerando que revelam uma equipa com maturidade, mas também com fragilidades que o Famalicão procurará explorar.



O Famalicão, em 14.º lugar, com três pontos, recebe, domingo, às 20:30, o Sporting, em terceiro, com 13, no Estádio Municipal de Famalicão, em encontro que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.





