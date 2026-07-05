Casa Pia aposta em Filipe Coelho para treinador

"O Casa Pia Atlético Clube tem vindo a afirmar-se como um projeto diferenciador, não só no desenvolvimento de jovens atletas, mas também na capacidade de identificar, valorizar e promover jovens treinadores. É neste contexto que o Casa Pia AC integra Filipe Coelho na sua estrutura técnica", começaram por escrever os `gansos`.

Com um passado muito ligado aos escalões de formação do Benfica, no qual esteve 12 épocas, dos sub-14 aos sub-19, Filipe Coelho, de 41 anos, era treinador-adjunto nos franceses do Estrasburgo.

"O seu percurso reúne uma combinação de experiência na formação e valorização de talento, conhecimento do futebol de elite e uma perspetiva internacional. O seu perfil enquadra-se plenamente na visão estratégica do Casa Pia AC", prosseguiram.

Antes do Estrasburgo, Filipe Coelho orientou também a equipa sub-21 dos ingleses do Chelsea, além dos sub-23 do Estoril Praia, após a saída dos `encarnados`.

"A experiência adquirida no universo BlueCo, através das passagens pelo Chelsea FC e RC Strasbourg, proporciona-lhe igualmente um conhecimento aprofundado dos modelos de gestão desportiva contemporânea e da importância do alinhamento entre a estrutura acionista, a direção desportiva e a equipa técnica" destacaram os casapianos.

A formação lisboeta lembrou também que, no Chelsea, "liderou a formação de alguns dos mais promissores talentos do clube" e, no Benfica, "construiu um percurso de referência na formação, acompanhando de perto a evolução de inúmeros jogadores que, mais tarde, se afirmaram ao mais alto nível".

"A chegada de Filipe Coelho representa mais um passo na consolidação da visão do Casa Pia AC: um clube que acredita no desenvolvimento de pessoas e jogadores, que valoriza o talento, cria oportunidades e continua determinado em crescer de forma sustentada, mantendo-se fiel aos valores que o distinguem", expressaram.

Filipe Coelho sucede no cargo a Álvaro Pacheco, que tinha deixado o clube após assegurar a permanência na I Liga na sequência do 16.° e antepenúltimo lugar na I Liga, através de um play-off frente ao Torreense, terceiro colocado na II Liga e vencedor da Taça de Portugal.