Futebol Nacional
Taça de Portugal
Casa Pia apurado para a quarta eliminatória
O Casa Pia, da I Liga, carimbou a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o Ançã, da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra, por 3-0.
A equipa lisboeta precisou de apenas 10 minutos para inaugurar o marcador pelo espanhol Larrazabal, que lançado pelo seu meio-campo apareceu isolado no lado direito do ataque e à saída do guarda-redes Pedro Dias efetuou um chapéu com conta e medida.
No Complexo Desportivo de Ançã, a equipa da casa esboçou uma reação e Eric Costa, aos 24 minutos, ainda conseguiu isolar-se na esquerda do seu ataque, mas perdeu tempo e a defesa recompôs-se e afastou a bola.
O Casa Pia ameaçou aos 36 minutos, num cabeceamento de Osundina, e, aos 44, num remate em rotação de Cassiano, que passou ligeiramente por cima da trave da baliza do Ançã.
Aos 45 minutos, o espanhol Larrazabal ganhou novamente na direita e já dentro de área rematou cruzado para o 2-0.
Na segunda parte, a equipa de Pina Manique acentuou o domínio e, aos 57 minutos, o defesa João Goulart cabeceou para uma defesa difícil do guarda-redes do Ançã.
A formação dos distritais de Coimbra dispôs da sua melhor oportunidade aos 71 minutos, por Yuran Seia, que dentro da área, em excelente posição de finalizar, acertou mal na bola, na sequência de um livre indireto.
O Ançã ainda procurou o golo da consagração, mas foi o Casa Pia a dilatar a vantagem já nos instantes finais, aos 90+5 minutos, por Tiago Morais, que só teve de encostar depois do cruzamento rasteiro de Cassiano, junto à linha de fundo.
Jogo no Complexo Desportivo do Ançã Futebol Clube, no concelho de Cantanhede.
Ançã – Casa Pia, 0-3.
Ao intervalo: 0-2
Marcadores:
0-1, Larrazabal, 10 minutos.
0-2, Larrazabal, 45.
0-3, Tiago Morais, 90+5.
Equipas:
- Ançã: Pedro Dias, Hugo Parreiral, Tomás Teixeira, Tiago Monteiro, Sérgio Alves, Pedro Rodrigues (David Almeida, 84), Manuel Ramos (Gonçalo Freitas, 81), Rafael Madeira (Afonso Fernandes, 68), Eric Costa (Ronaldo Mendes, 68), Domingos Vandré e Yuran Seia (Pedro Leão, 81).
(Suplentes: Guilherme Cacho, Pedro Leão, Gonçalo Freitas, Ronaldo Mendes, José Martins, Afonso Fernandes, Nuno Mendes, David Almeida e Santiago Cruz).
Treinador: Paulo Machado.
- Casa Pia: Daniel Azevedo, Kaique Rocha, João Goulart, Khaly, Larrazabal (André Geraldes, 84), Benaïsa, Miguel Sousa (Tiago Morais, 46), Oukili (Rafael Brito, 74), Renato Nhaga (Mohamed, 84), Cassiano e Osundina (Severina, 74).
(Suplentes: Patrick Sequeira, Rafael Brito, André Geraldes, Tiago Morais, Mohamed, Liovalant, Daniel Sousa e Miguel Neves).
Treinador: João Pereira.
Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Sousa (31) e Pedro Rodrigues (72).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
