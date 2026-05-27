Casa Pia com coragem, lucidez e inteligência face a Torreense motivado

“O mais importante nesta fase é o aspeto mental e sem dúvida de que o Torreense está motivado para o jogo, que será decidido em pormenores e muito equilibrado. Há momentos em que estaremos por cima e teremos de ter lucidez e inteligência, mas temos também de manter a coesão defensiva e um controlo emocional muito grande. As duas equipas sabem que é uma final e acredito que será um duelo com golos. Nós e o Torreense vamos com essa ambição e propósito”, disse o treinador.



Numa conferência de imprensa de antevisão ao segundo encontro do play-off de manutenção/promoção à I Liga, após o 0-0 na partida em Torres Vedras, o técnico felicitou o Torreense e vincou que o feito histórico na Taça não o surpreendeu.



“O Torreense foi forte defensivamente e nas transições, e inteligente na gestão dos momentos de jogo. O Sporting pode ter pensado que as coisas poderiam ser mais fáceis, mas o Torreense nunca permitiu e teve o mérito de controlar sempre o jogo. Mesmo nos momentos mais difíceis, aguentou e foi premiado pela sua qualidade. O Torreense está moralizado e com uma esperança muito grande de subir. Temos de ser nós, com coragem, determinação e a mostrar caráter e vontade”, observou.



Os ‘gansos’ tiveram uma semana ‘limpa’ para preparar o play-off, ao passo que os torrienses venceram o Sporting no domingo, por 2-1, após prolongamento, na final da prova 'rainha', tornando-se na primeira equipa fora da I Liga a arrebatar o título.



“Temos de manter o padrão. Trabalhamos sempre com um objetivo e merecíamos ter conquistado a manutenção durante o campeonato. Não conseguimos e temos a oportunidade de fazer mais dois jogos. Fomos uma equipa muito eficaz a trazer a eliminatória para a segunda mão, em que temos de ser uma equipa intensa, com coragem, unida nas tarefas. Depois, é desfrutar também do momento. Isto faz-nos crescer”, asseverou Álvaro Pacheco, que assumiu o cargo no Casa Pia em janeiro.



Pedro Rosas está castigado e Abdu Conté em dúvida, com desconforto muscular, para um encontro decisivo que marca também o final da carreira do internacional português José Fonte, algo que serve igualmente de motivação para todo o grupo.



“É um objetivo nosso. Pela carreira dele, pelo percurso e pelos valores que passou ao futebol ao longo destes anos, merece terminar de forma digna e isso passa por conquistarmos a manutenção e celebrar a carreira dele no final do jogo”, realçou, acrescentando: “Ele está convocado, portanto tudo pode acontecer. Vai depender do que for o jogo e as necessidades. Queremos muito ajudá-lo a acabar de forma bonita [a contribuir em campo], mas o mais importante é os objetivos da equipa”.



O Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga de futebol, recebe o Torreense, terceiro na II Liga, na quinta-feira, às 20:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, na segunda mão do play-off, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



