Casa Pia confirma negociações para rescisão com o treinador João Pereira

"O Casa Pia Atlético Clube informa que a administração e o treinador João Pereira, por mútuo acordo, entenderam iniciar negociações para a revogação dos respetivos contratos de trabalho, onde também se incluem os treinadores Fernando Costa e César Lacerda, bem como os analistas Rafael Moreira e Gustavo Paulo", anunciaram os `gansos`.

A saída de João Pereira acontece depois do desaire caseiro frente ao Estrela da Amadora, por 5-3, que deixou o Casa Pia no 16.º lugar do campeonato, de acesso ao play-off de manutenção, não vencendo na prova nas derradeiras cinco rondas.

"O clube reconhece e agradece a todos o profissionalismo, a dedicação e o compromisso demonstrados ao longo deste período de colaboração, destacando o contributo prestado para o desenvolvimento e sucesso do projeto desportivo. O Casa Pia Atlético Clube deseja-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", concluiu a direção do clube lisboeta, no comunicado.

João Pereira, de 33 anos, ingressou no Casa Pia no início da época anterior, na qual os casapianos bateram o recorde pontual da sua história no escalão máximo do futebol português, mas sem dar continuidade no início da presente temporada.

O jovem treinador conta também com passagens por Alverca e Amora, já após ter sido adjunto na seleção de Moçambique, de 2019 a 2021, e ter estado em várias equipas de formação em clubes como Palmeiras FC, Académica ou FC Porto.

João Pereira protagoniza quarta ‘chicotada psicológica’ na I Liga



O treinador João Pereira protagonizou a quarta ‘chicotada psicológica’ na I Liga portuguesa de futebol, ao ser afastado do comando técnico do Casa Pia, que deixa no 16.º e antepenúltimo lugar da prova.



João Pereira, de 33 anos, não resistiu aos maus resultados dos casapianos no início da época 2025/26 e a ‘gota de água’ foi mesmo a derrota sofrida no sábado, por 5-3, na receção ao Estrela da Amadora, equipa que também já trocou de treinador.



O Casa Pia está na zona vermelha da classificação, tendo vencido apenas dois dos 10 jogos disputados no campeonato, perante o lanterna-vermelha AVS e o Arouca, 15.º classificado, contra seis derrotas e dois empates.



A I Liga viveu um período de acalmia desde que Bruno Lage foi despedido pelo Benfica, em 17 de setembro, elevando, naquela altura, para três o número de despedimentos na competição, depois de José Mota (AVS) e José Faria (Estrela da Amadora), também afastados após a quinta jornada.



José Mourinho sucedeu a Bruno Lage logo na ronda seguinte (sexta), no que representou um regresso ao clube lisboeta, depois de se ter estreado como treinador principal precisamente ao comando do Benfica, na temporada 2000/01.



O atual treinador dos 'encarnados' estreou-se frente a outra equipa que protagonizou uma 'chicotada psicológica' na mesma semana, o AVS, que despediu José Mota e contratou João Pedro Sousa na sétima jornada, depois de uma curta passagem de Fábio Espinho como interino.



O Estrela da Amadora foi responsável por outra saída após a quinta jornada, tendo afastado do comando técnico José Faria, que só foi substituído à oitava ronda, por João Nuno, tendo os ‘tricolores’ sido orientados de forma interina por Luís Silva.



