Casa Pia contrata guarda-redes croata Ivan Mandic por quatro épocas

Proveniente do NK Vukovar 91, Ivan Mandic viverá a sua primeira experiência fora da Croácia, tendo realizado a formação no Dínamo Zagreb e passado ainda pelo NK Dugo Selo, antes de duas temporadas no atual campeão do segundo escalão.



Esta é a terceira contratação no plantel dos ‘gansos’, orientado pelo treinador João Pereira, para 2025/26, após o médio neerlandês Yassin Oukili (ex-RKC Waalwijk, Países Baixos) e o extremo francês Kelian Nsona (ex-FC Emmen, Países Baixos).



Por outro lado, a turma casapiana despediu-se do defesa Leonardo Lelo (Sporting de Braga) e dos avançados Tiago Dias (Lusitânia de Lourosa), Henrique Pereira (Santa Clara) e Cauê dos Santos (Lommel SK, Bélgica).



O Casa Pia, que concluiu a última edição da I Liga no nono posto, com 45 pontos, inicia a campanha de 2025/26 com uma receção ao bicampeão nacional Sporting.