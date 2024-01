Casa Pia contrata guarda-redes Daniel Azevedo

O guarda-redes, formado no Benfica, não efetuou qualquer partida oficial nesta época ao serviço do Belenenses, com três jogos totalizados na derradeira temporada, que fez retornar o conjunto da Cruz de Cristo às divisões profissionais portuguesas de futebol.



Daniel Azevedo conta ainda com passagens por Académica e Sertanense no currículo e dá agora o salto para a elite, onde vai concorrer por um lugar na baliza lisboeta com o titular indiscutível Ricardo Batista e ainda a habitual alternativa brasileira Lucas Paes.



Esta é a segunda contratação dos "gansos" no mercado de inverno, a seguir ao médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund/Noruega), tendo visto sair o central Vasco Fernandes (Desportivo de Chaves) e o extremo Artur Serobyan (de regresso ao Ararat/Armenia).



O Casa Pia é 10.º na I Liga de futebol, com 19 pontos, e vai receber, na 18.ª jornada, o Farense, oitavo, com 21, no sábado, pelas 18h00, no Estádio Municipal de Rio Maior.