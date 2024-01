Casa Pia contrata Nuno Moreira ao Vizela

”, escreveram os vizelenses, através de uma nota publicada no sítio oficial na internet, na qual agradecem ao futebolista “pela sua postura, alegria e profissionalismo que emprestou ao longo deste tempo”.Nuno Moreira representou o Vizela durante duas temporadas e meia, com um total de 86 encontros e cinco golos (dois tentos em 19 partidas na presente época), tendo sido sempre um elemento fulcral na turma minhota, com muitas aparições no "onze" titular.O extremo encontrava-se a cinco meses de terminar contrato com o Vizela, rumando a Lisboa novamente – efetuou toda a formação no Sporting -, desta feita para se tornar um "ganso" e auxiliar o conjunto orientado por Pedro Moreira nos objetivos da época.Esta é a quinta contratação dos lisboetas neste mercado de inverno, depois da entrada do guarda-redes Daniel Azevedo (ex-Belenenses), do defesa esquerdo francês Fahem Benaïssa (ex-FC Villefranche), do médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund) e do extremo Rúben Lameiras (ex-Desportivo de Chaves) durante o primeiro mês de 2024.O Casa Pia ocupa atualmente a 13.ª posição na I Liga portuguesa de futebol, com 19 pontos, enquanto o Vizela é 17.º e penúltimo, com 13, na mesma tabela classificativa.