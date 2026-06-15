Casa Pia despede-se de Kiki Silva após anos marcados por várias lesões

Com formação dividida entre 1.º Dezembro, Estoril Praia e Sporting de Braga, Kiki Silva, de 28 anos, representou a equipa B dos bracarenses e ingressou no Leixões, antes de chegar a Pina Manique, onde os longos ‘calvários’ de lesão começariam.





Na rede social facebook o clube dos "gansos" agradece a prestação do jogador.









Através de uma publicação nas redes sociais, os ‘gansos’ agradeceram a Kiki Silva e desejaram-lhe “as maiores felicidades e um futuro brilhante”, na sequência de, dentro de campo, apenas ter contribuído em três duelos durante três anos e meio.É a sexta saída no Casa Pia, após as saídas de Gaizka Larrazabal e Rafael Brito, em fim de contrato, da ‘reforma’ de José Fonte e do término dos empréstimos de João Marques e Tiago Morais, que retornam a Sporting de Braga e Lille, respetivamente.Os ‘gansos’ asseguraram a manutenção na I Liga portuguesa de futebol apenas no play-off’, na sequência do 16.º e antepenúltimo lugar, superando o Torreense, que foi o terceiro na II Liga e conquistou a Taça de Portugal no meio dessa eliminatória.