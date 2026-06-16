Casa Pia e Álvaro Pacheco chegam a acordo para cessação do contrato

“O Casa Pia AC vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Álvaro Pacheco e a sua equipa técnica para a cessação da relação profissional que unia as partes”, começaram por dizer os ‘gansos’, no sítio oficial na internet.



No mesmo comunicado, os lisboetas explicaram os motivos que levaram à saída de Álvaro Pacheco e da respetiva equipa técnica, na sequência de uma “reflexão conjunta sobre o futuro do projeto desportivo” do emblema de Pina Manique.



“Após reflexão conjunta sobre o futuro do projeto desportivo, o clube e a equipa técnica concluíram que não estavam reunidas as condições necessárias para prosseguir o trabalho de forma plenamente alinhada com as expectativas de ambas as partes”, expressou o conjunto casapiano, que permaneceu na I Liga.



Os casapianos colocam fim a um ciclo “marcado pelo compromisso, dedicação e profissionalismo de todos os envolvidos, durante o qual foram alcançados os objetivos definidos para a época 2025/26”, agradecendo a toda a equipa técnica.



Álvaro Pacheco, de 54 anos, chegou em janeiro e ajudou o Casa Pia a assegurar a permanência na I Liga - apesar do 16.º e antepenúltimo lugar -, através do play-off, superando o Torreense, terceiro na II Liga e histórico vencedor da Taça de Portugal.



O treinador passou antes pelos sauditas do Al-Orobah e pelos brasileiros do Vasco da Gama, já depois de ter representado Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Vizela, Fafe e Lixa, tendo sido ainda adjunto nos lituanos do FK Jonava, além de Boavista, Moreirense e Penafiel.



