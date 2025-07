Casa Pia e Portimonense empatam sem golos em jogo particular

Para os ‘gansos’, foi a segunda igualdade em três jogos na preparação da época 2025/26, somando também um triunfo.



Os algarvios registaram o terceiro empate em nove encontros na pré-temporada, com três vitórias e três derrotas nas outras partidas.



O Casa Pia recebe o bicampeão Sporting no arranque da I Liga 2025/26, em jogo marcado para 08 de agosto, às 20:15.



Já o Portimonense estreia-se em casa no escalão secundário frente ao Penafiel, dia 09 de agosto, às 18:00.