Casa Pia e Torreense disputam última vaga na I Liga 2026/27





(Com Lusa)

É a sexta edição deste play-off, desde a sua reintrodução em 2020/21 no calendário do futebol português, e que opõe o 16.º classificado da I Liga, a lutar pela manutenção, e o terceiro da II Liga, com a meta de subir ao escalão principal.No play-off que se avizinha, apresenta-se um Casa Pia que vive há quatro épocas consecutivas no principal campeonato, competição na qual teve dois nonos lugares (2023/24 e 2024/25) e um 10.º (2022/23).Esta época, o emblema lisboeta, que disputa os seus jogos em casa ‘emprestada’ em Rio Maior, foi incapaz de repetir a proeza de outros anos, em especial do último – com a melhor pontuação da sua história (45 pontos) -, com três treinadores ao leme.João Pereira foi despedido à 10.ª jornada, entrando Gonçalo Brandão, que esteve ao comando durante sete jogos, e, por último, Álvaro Pacheco, mas a equipa não conseguiu, nesse ciclo, mais do que três vitórias em 17 jogos, somando ainda sete empates.Na última jornada, um novo empate, em casa, obrigou os 'gansos' à presença no play-off, um cenário que até chegou a estar fora da equação – com os adeptos a comemorarem -, mas um empate arrancado pelo Estrela da Amadora nos 'descontos' em Braga, traçou um destino previsível ao Casa Pia.No play-off, com a primeira mão fora, na quarta-feira (18:00), e a segunda em 28 de maio (20:00), em Rio Maior, o Torreense tem importante palavra a dizer, já que o conjunto da II Liga está a viver uma das semanas mais importantes da sua história.Entre jogos com o Casa Pia e a tentativa de voltar, 34 anos depois, ao escalão principal, a formação de Torres Vedras disputará, no domingo, a segunda final da Taça de Portugal da sua história, frente ao Sporting.É uma semana em cheio para o terceiro classificado da II Liga, que, se é considerado um completo ‘outsider’ na final do Jamor, frente aos ‘leões’, diante do Casa Pia terá legítimas aspirações para ter um duelo com 50% de hipóteses para cada lado.Para o Torreense, a meta é o regresso ao principal palco, no qual esteve pela última vez em 1991/92 (16.º classificado) e que tem no currículo seis presenças na I Liga, as quatro primeiras ainda na década de 50.Desde o regresso do play-off de manutenção/promoção em 2020/21, foram cinco as equipas da II Liga que garantiram a subida desta forma, enquanto apenas uma vez aconteceu ser um emblema do primeiro escalão a conseguir a permanência, no caso o AVS, em 2024/25.Esta época, será a segunda vez que Casa Pia e Torreense se defrontam, depois de a formação de Torres Vedras ter eliminado fora os ‘gansos’ (2-1) nos oitavos de final da Taça de Portugal.No play-off de decisões para a II Liga são dois históricos do futebol português que procuram também esta semana dar um passo importante, com o Farense, 16.º classificado, a tentar a permanência, e o Belenenses, terceiro na Liga 3, a subida.A primeira mão está agendada para sábado, no Estádio São Luís, em Faro (15:30), e a segunda em 29 de maio, no Estádio do Restelo, em Lisboa.