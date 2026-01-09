Futebol Nacional
Casa Pia empresta avançado Max Svensson ao UD Ibiza até final da época
O Casa Pia cedeu o avançado espanhol Max Svensson ao UD Ibiza, do terceiro escalão daquele país, até ao final da temporada, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, através das redes sociais.
O dianteiro, de 24 anos, participou em somente seis partidas dos casapianos na presente temporada, sem qualquer golo apontado, depois de marcar três em 26 encontros disputados na época transata, a de estreia no campeonato português.
A nível sénior, e antes de chegar ao Casa Pia, Max Svensson conta com passagens por Espanyol, Deportivo da Corunha e Osasuna, os últimos dois por empréstimo do primeiro, clube no qual concluiu a formação, que ainda passou pelo Cornellà.
O Casa Pia, que anunciou na quinta-feira a chegada de Álvaro Pacheco ao comando técnico, encontra-se em 15.º na I Liga, na conclusão da primeira volta, ao somar 14 pontos, enquanto o UD Ibiza é 16.º no Grupo 2 da terceira divisão de Espanha.
