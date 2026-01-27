Casa Pia empresta Fahem Benaissa aos italianos do Mantova

Com 12 encontros realizados esta época, o jogador de 23 anos cumpriu duas épocas e meia nos 'gansos', com um total de 24 jogos e um golo, tendo alinhado antes nos franceses FC Villefranche, Lyon-La Duchère e Stade de Reims B.



O Mantova ocupa atualmente a 18.ª e antepenúltima posição da Serie B, segunda divisão italiana, estando numa situação similar à do Casa Pia, pois os lisboetas situam-se também no 16.º e antepenúltimo posto da I Liga.



A equipa transalpina adiantou, no respetivo sítio oficial na Internet, que o acordo de cedência por Benaissa incluirá uma opção de compra, sem especificar valores.



O Casa Pia, orientado pelo treinador Álvaro Pacheco, prepara a receção ao líder da I Liga, o FC Porto, na segunda-feira, pelas 20:45, no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 20.ª jornada da I Liga.