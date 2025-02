Casa Pia encara Vitória de Guimarães com ‘mira’ no recorde pontual de 41 pontos

“O Luís Freire trabalha num clube com muita exigência e temos consciência disso. O Vitória de Guimarães não está nos lugares europeus e esses são os objetivos do clube. Tem de se alimentar de vitórias. A pressão está claramente do lado deles. Nós temos o nosso primeiro objetivo [da manutenção] muito próximo e queremos conseguir bater o recorde de 41 pontos. Tenho a certeza de que a moldura humana trará mais pressão ao Vitória de Guimarães do que ao Casa Pia. Só temos de desfrutar”, afirmou o técnico.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pereira considerou que os 36 pontos já conquistados pelos lisboetas praticamente deixam a manutenção assegurada e o grupo tem de procurar manter consistência para chegar à quinta posição da tabela.



“Atacar o quinto lugar, sempre a vitória. O futebol só faz sentido assim. Investimos e abdicamos tanto do nosso tempo, que não podemos ficar pelo meio termo, por aquela mentalidade dos coitadinhos ou do ‘quase fizemos’. São 11 jogos e queremos criar a mentalidade de entrar para ganhar. Não temos o maior orçamento, temos defeitos e temos de olhar para nós com muita humildade. Temos de trabalhar muito mais do que as outras equipas, transcendermo-nos e ser criativos. Temos de ir por etapas”, realçou.



Lamentando o facto de Portugal ter perdido um lugar de acesso à Liga Conferência, já que o sexto lugar do Casa Pia, há duas épocas, dava acesso às competições europeias e agora não, João Pereira garantiu que os ‘gansos’ não vão relaxar e assinalou o facto de estarem há 12 duelos seguidos a marcar golos, quebrando o défice do início da época, embora não podendo ainda contar com o ponta de lança Cassiano, ausente por lesão.



“Alguns jogadores reclamam, sempre a respeitar o treinador, e é totalmente legítimo, por não serem apostas. Agora têm a oportunidade de se mostrar. O Henrique Pereira agarrou a sua oportunidade no último jogo, fez uma assistência e tem muito potencial. O Max Svensson também tem de competir pelo lugar e o Cauê dos Santos mostrou a razão de o termos ido buscar. O Cassiano vai estar ausente, mas não está para sempre. Têm de se mostrar para, quando voltar, ter problemas para voltar ao ‘onze’”, explicou.



João Pereira é um dos quatro treinadores da I Liga que resistem nos mesmos conjuntos desde o início da época, a par com Vasco Matos (Santa Clara), Ian Cathro (Estoril Praia) e Tiago Margarido (Nacional), ressalvando que o país “ainda está longe da perfeição”.



“Se remarmos todos no caminho da consistência, será mais benéfico na promoção do talento. Os treinadores e jogadores precisam de tempo para trabalhar e ter confiança. Temos muito talento, estamos no bom caminho, mas ainda não somos uma Liga muito próxima da perfeição. Em 2022/23, tínhamos dois lugares de acesso à Liga Conferência e agora só temos um. Isso tem de nos levar a refletir sobre a competitividade interna. Temos de falar mais dos clubes ‘pequenos’, para aumentar a competitividade”, frisou.



O guarda-redes Ricardo Batista, o defesa esquerdo Benaissa e os avançados Kiki Silva, Clau Mendes e Cassiano são ausências confirmadas no lado casapiano, devido a lesão.



O Casa Pia, sexto, com 36 pontos, visita o Vitória de Guimarães, oitavo, com 32, no sábado, a partir das 20h30, em jogo da 24.ª ronda da I Liga de futebol, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.