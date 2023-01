Casa Pia ganha em Setúbal e ocupa última vaga nos quartos da Taça de Portugal

Apesar de terem chegado ao golo logo aos três minutos, por intermédio de Yan Eketi, os ‘gansos’ tiveram de se aplicar diante dos setubalenses para ocuparem a última vaga disponível para a próxima fase da competição.



Ainda alguns espetadores ocupavam o seu lugar no estádio e já o Casa Pia celebrava o golo que inaugurou o marcador. O médio camaronês Yan Eketi rematou em zona frontal e beneficiou de um desvio no defesa sadino Pedro Machado, que acabou por trair o guarda-redes Leonardo Ferreira.



Apesar de os sadinos terem tentado reagir ao golo sofrido, todas as vezes que foram à área contrária foram infrutíferas. Os casapianos não sentiram dificuldade neste período em controlar as operações.



Na segunda parte, o treinador Luís Loureiro lançou o experiente avançado Zequinha no jogo e o Vitória cresceu e só não chegou ao empate devido a um par de intervenções de Ricardo Batista, aos 64 minutos e 68 minutos, a remates de Rodrigo Pereira e Zequinha, respetivamente.



Até ao final, o Casa Pia cerrou fileiras para segurar a vantagem num jogo em que acabou por ver o guarda-redes Ricardo Batista, natural de Setúbal, expulso após o apito final por ter dirigido gestos provocatórios aos adeptos sadinos na bancada.



Nos quartos de final da competição, fase à qual chega pela primeira vez, o Casa Pia irá receber no dia 08 de fevereiro, o Nacional, clube que eliminou o Rabo de Peixe (1-0).







Jogo no Estádio do Bonfim, em Setúbal.



Vitória de Setúbal – Casa Pia, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Yan Eteki, 03 minutos.







Equipas:



- Vitória de Setúbal: Leonardo Ferreira, Diogo Sequeira (Mathiola, 65) (Daniel Carvalho, 82), Pedro Machado, João Freitas, François, David Santos, José Semedo (Zequinha, 45), Malam Camará (Camilo Triana, 78), Pedro Pinto, José Varela e Rodrigo Pereira.



(Suplentes: Tiago Neto, Tiago Melo, Lourenço Henriques, Mária Mendonça, Daniel Carvallho, Mathiola, Kamo Kamo, Camilo Triana e Zequinha).



Treinador: Luís Loureiro.



- Casa Pia: Ricardo Batista, Léo Bogaldo (Zolotic, 45), Vasco Fernandes, João Nunes, Eduardo Fereira, Poloni, Afonso Taira (Cuca, 75), Yan Eteki, Romário Baró (Carnejy Antoine, 69), Saviour Godwin (Diogo Pinto, 86) e Rafael Martins (Clayton Silva, 75).



(Suplentes: João Bravim, Rogério Fernandes, Fernando Varela, Zolotic, Cuca, Diogo Pinto, Kunimoto, Carnejy Antoine e Clayton Silva).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Semedo (35), Léo Bogaldo (37), Malam Camará (55), Pedro Pinto (56), Vasco Fernandes (58), Rodrigo Pereira (61) e João Nunes (67). Cartão vermelho a Ricardo Batista após o final do jogo.



Assistência: cerca de 3.500 espetadores.