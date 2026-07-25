Casa Pia garante empréstimo do médio Selvi Clua

O jovem centrocampista, de 21 anos, vai viver a primeira experiência fora do seu país, sendo novamente cedido pelo Almería na sequência de meia temporada no Mirandés, também do segundo escalão, em que realizou um total de 13 encontros.



Pelo Almería, Selvi Clua conta 22 partidas, numa carreira cuja formação se dividiu entre CF Reus, Nàstic e Girona, clube pelo qual se estreou a nível sénior, em 2023/24.



É o quarto reforço confirmado pela formação agora orientada pelo técnico Filipe Coelho, depois das chegadas do guarda-redes André Gomes (ex-Benfica), do médio Gabi Pereira (ex-Felgueiras) e do avançado Rochinha (ex-Famalicão).



A estreia do Casa Pia na edição 2026/27 da I Liga será no reduto do recém-promovido Marítimo, campeão da II Liga, em duelo da primeira ronda marcado para o Funchal, no dia 08 de agosto, a partir das 15:30.