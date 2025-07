Casa Pia oficializa chegada do defesa central brasileiro Kaique Rocha

Proveniente dos brasileiros do Internacional, pelos quais efetuou apenas um jogo neste ano civil, Kaique Rocha, de 24 anos, é a quarta contratação dos casapianos, após o guarda-redes Ivan Mandic, o médio Yassin Oukili e o extremo Kelian Nsona.



Formado no Santos, Kaique Rocha conta com uma breve passagem pelo futebol europeu, quando representou os italianos da Sampdoria, tendo ainda atuado pelo Athletico Paranaense, onde, na última temporada, realizou um total de 61 duelos.



Por outro lado, o Casa Pia já se despediu dos defesas Ruben Kluivert e Leonardo Lelo, e também dos avançados Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.



O Casa Pia, que concluiu a última edição da I Liga no nono posto, com 45 pontos, inicia a campanha de 2025/26 com uma receção ao bicampeão nacional Sporting, a realizar-se no Estádio Municipal de Rio Maior, a partir das 20:15 de 08 de agosto.