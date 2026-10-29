Casa Pia quer aproveitar intranquilidade do Sporting

"Sabemos que o Sporting vai querer entrar muito forte e a querer resolver cedo o jogo. Vamos tentar adiar essa resolução do jogo. Cada minuto que passa poderá jogar a nosso favor e dar intranquilidade ao adversário. Esperamos que esse plano que traçámos surta efeito. Sabemos que, se causarmos problemas ao Sporting, a intranquilidade poderá vir mais ao de cima, mas estamos muito focados na nossa forma de estar", sublinhou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

O plano traçado passará por "criar tampões e ter as soluções certas para ligações, tendo caminhos claros de saída", uma vez que o Sporting "é uma equipa agressiva, à procura do homem a homem e `asfixiando` a fase de construção" do adversário.

"Independentemente do atual momento, o Sporting é uma excelente equipa, que nos vai dificultar muito o jogo. Temos de cuidar das linhas de força do adversário e podemos aproveitar algumas fragilidades, mas teremos de mostrar consistência, que nos vai dar também crescimento. As coisas têm de nos sair verdadeiramente bem, temos de estar muito focados e concentrados", alertou o treinador lisboeta.

No entanto, o plano para travar o avançado colombiano Luis Suárez "é o mesmo utilizado para anular o Antonetti do Estrela da Amadora", apontou Filipe Coelho, que se mostrou orgulhoso pela exibição da última ronda e pela união do plantel.

"Quero salientar a maneira competente, enérgica e comprometida do grupo, que está unido. Mexemos algumas peças e continuam todos a puxar. Toda a gente está muito ligada e sem dúvida que os pontos irão chegar de maneira mais consistente. Pelas prestações que já tivemos, podíamos ter mais pontos na tabela, mas temos sete e é com essa realidade que temos de viver. Estamos a construir algo bom, mas precisamos de pontos para validarmos essa ideia", constatou o técnico.

O guarda-redes André Gomes continua a ser o único elemento no boletim clínico dos `gansos` e, por isso, estará fora das opções, uma vez que o médio Sebastián Pérez, que saiu tocado do último jogo, "treinou normalmente durante a semana".

O Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, com sete pontos, recebe o Sporting, terceiro, com 18, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, na 10.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.