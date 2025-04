Casa Pia quer dificultar a vida ao FC Porto

”, afirmou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.João Pereira lembrou que o Casa Pia também nunca tinha vencido o Benfica e conseguiu fazê-lo esta época, também na cidade ribatejana, por 3-1, e que a mentalidade é a mesma para a receção aos ‘dragões’.”, deixou no ar o treinador casapiano.Em oitavo lugar e apenas a um ponto de igualar a melhor pontuação de sempre do emblema lisboeta na I Liga, com 41 pontos, João Pereira não põe de parte chegar a lugares europeus, mas diz-se focado no próximo encontro.”, prometeu o técnico.O Casa Pia, oitavo classificado, com 40 pontos, recebe o FC Porto, quarto, com 56 pontos, no sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 29.ª ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Hélder Carvalho.