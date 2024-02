Casa Pia recebe Boavista com desejo de resposta imediata à goleada em Alvalade

“Foi um jogo inesperado e duro para nós, mas olhamos para a frente com a preocupação de melhorar o que foi feito. Aprendemos com alguns erros que cometemos e agora queremos dar uma resposta. Foi uma semana muito positiva em termos de trabalho e de dedicação, o que só nos dá provas de que queremos dar uma resposta positiva”, disse.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a turma ‘axadrezada’, Pedro Moreira abordou o pesado desaire sofrido na segunda-feira frente ao líder Sporting (8-0), que coloca o Casa Pia numa série de três derrotas consecutivas na I Liga.



“O que está para trás, já passou. Já não é a primeira vez que temos a possibilidade de nos aproximarmos de algumas equipas. Há três jogos que não conseguimos pontuar e três pontos alteravam por completo o paradigma. Estamos preocupados com o nosso último jogo, mas há 15 dias a equipa foi capaz, revelou grande capacidade e qualidade. Com mais detalhe e pormenor, com mais uma semana de trabalho, vamos ambicionar um bom resultado contra o Boavista”, assumiu o treinador, no cargo desde novembro.



O Boavista também não vive um bom momento, tendo apenas um triunfo nas últimas 14 partidas do campeonato e irá apresentar algumas alterações na equipa, apesar de Pedro Moreira frisar que os portuenses estão acima do Casa Pia na classificação.



“É mais uma oportunidade de passar uma equipa na tabela. O Boavista tem, em todos os jogos, muito critério e capacidade, com princípios bem definidos. A preparação da semana foi feita de forma normal, não houve grandes adaptações à nossa organização. Esperamos um jogo bem complicado e espero que, com um espírito diferente e com uma demonstração de ambição grande, a equipa consiga um bom resultado”, salientou ainda.



Nas últimas horas do mercado de inverno, que encerrou na quarta-feira, os lisboetas anunciaram os extremos Nuno Moreira (ex-Vizela) e André Lacximicant (ex-Sporting de Braga) como contratações, aumentando a competitividade no setor mais avançado.



“As janelas de mercado permitem-nos criar um equilíbrio maior entre os futebolistas e aumentar os índices de competitividade até ao final da época. Foi isso que o clube fez. Organizámos uma estrutura de plantel que nos dê garantias e que nos permita lutar pelos nossos objetivos. Até pelo próprio perfil destes jogadores, leva-nos a pensar que estamos prontos para as dificuldades que vamos ter até final da temporada”, frisou.



O central bósnio Zolotic continua de fora por lesão, tal como o médio Telasco Segovia, ao serviço da seleção olímpica da Venezuela.



Casa Pia, 13.º classificado, com 19 pontos, e Boavista, 12.º, com 20, jogam na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.