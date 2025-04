Casa Pia recebe Estoril com as equipas separadas por dois pontos

O Casa Pia, que não vence há três jogos na I Liga, vai receber o Estoril Praia no Estádio Municipal de Rio Maior, numa altura em que está na oitava posição, com 41 pontos.



Já o Estoril Praia, que vem de duas derrotas seguidas, soma menos dois pontos do que o adversário de hoje, quando as duas formações já asseguraram a manutenção e estão já longe do quinto lugar, último de acesso às competições europeias.



A partida está agendada para as 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.