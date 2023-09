Casa Pia recupera de desvantagem de três golos em jogo-treino com Belenenses



Lisboa, 08 set 2023 (Lusa) – O Casa Pia, da I Liga de futebol, venceu hoje o Belenenses, da II Liga, por 4-3, depois de estar a perder por 3-0 ao intervalo, num jogo-treino realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.



Um ‘bis’ de Ricardo Matos e outro tento de Moha Keita colocaram os ‘azuis’ na frente, com uma vantagem confortável, mas o Casa Pia operou a reviravolta durante a segunda parte com dois golos de Felippe Cardoso, um de Leonardo Lelo e outro de Yuki Soma.



Ao fim de quatro jornadas, o Casa Pia segue na oitava posição da I Liga portuguesa de futebol, com cinco pontos, enquanto o Belenenses é o atual 10.º classificado da II Liga, com os mesmos cinco pontos, no ano que marca o regresso aos escalões profissionais.



Na próxima ronda, daqui a uma semana, a formação casapiana visita o Arouca, sétimo, com seis pontos, e o clube da Cruz de Cristo recebe a União de Leiria, 11.º, com quatro.