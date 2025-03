Casa Pia repudia agressão a José Fonte

”, escreveu o clube, em comunicado, no sítio oficial.Os vimaranenses venceram no seu reduto os lisboetas por 1-0 e, após o único golo da partida, instalou-se uma grande confusão entre as equipas, com o treinador adjunto do Vitória, Douglas, a agredir o internacional português José Fonte e a ser expulso.”, prosseguiram os "gansos", na mesma nota.O Casa Pia apelou ainda às entidades competentes para tomar “as devidas medidas” e enalteceu “a demonstração de união e compromisso” por parte dos jogadores, equipa técnica e "staff", “que representam com dignidade os valores e a identidade” do clube.”, expressaram.O golo do suplente Umaro Embaló, aos 79 minutos, decidiu o duelo entre minhotos e lisboetas, que colocou o Vitória de Guimarães no sétimo lugar à condição, com 35 pontos, apenas a um do Casa Pia, sexto, com 36, ficando à mercê do Estoril Praia, que defronta o Sporting esta segunda-feira, pelas 20h15, e se encontra em oitavo, com 34.