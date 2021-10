Casa Pia salva empate em Mafra com pénalti nos descontos

Chano adiantou o Mafra no tempo de compensação da primeira parte, aos 45+2 minutos, e o Casa Pia fez o empate na marcação de uma grande penalidade convertida por Jota, aos 90+3.



Com este resultado, as duas formações continuam separadas por três pontos, com vantagem para os casapianos, que somam agora 14 e estão há cinco jogos sem perder. Já o Mafra, somou o quarto jogo sem ganhar e totaliza 11.



Com mais posse de bola desde os primeiros instantes, o Casa Pia marcou a toada para toda a primeira metade do jogo no Municipal de Mafra.



Mais confortável com a bola nos pés, a equipa de Filipe Martins construiu a primeira oportunidade de perigo ao sétimo minuto, num remate de Jota que saiu a roçar a trave ‘saloia’, depois de bom trabalho de Leonardo Lelo no lado esquerdo do ataque lisboeta.



Procurando adaptar-se ao maior domínio dos ‘gansos’, o Mafra procurou tapar os caminhos para a sua baliza e ia espreitando o ataque em lançamentos rápidos para as costas da defesa do Casa Pia.



O jogo foi perdendo fulgor com o passar dos minutos e foi já em tempo de compensação que o Mafra se adiantou no marcador, por Chano, que tinha entrado para o lugar do lesionado Leandrinho.



Numa das mais belas jogadas do encontro, a equipa de Ricardo Sousa circulou a bola por todo o terreno à procura de uma brecha na defesa casapiana, e encontrou-a com um remate de Chano de fora da área, que entrou junto ao poste da baliza de Ricardo Batista.



Em desvantagem, o Casa Pia entrou para a segunda parte mais pressionante, empurrando o Mafra para a sua zona defensiva. Ainda assim, curiosamente, foi o Mafra a primeira equipa a criar perigo na segunda parte.



Num lance construído a partir da sua defesa, e em que se libertou dessa pressão dos casapianos, Chano progrediu com a bola até à área lisboeta e em zona frontal disparou, com a bola a rasar o poste da baliza defendida por Ricardo Batista.



O Casa Pia respondeu de imediato e João Vieira, acabado de entrar, deslumbrou-se com as facilidades que a defesa ‘saloia’ lhe concedeu e, com tudo para empatar o jogo, atirou para as mãos de Miguel Santos.



Com poucos minutos para jogar, Okitokandjo perdeu uma oportunidade flagrante de selar em definitivo a vitória mafrense. Depois de uma disputa a meio-campo que Leandrinho resolveu com um pontapé para a frente, Okitokandjo isolou-se e, só com Ricardo Batista pela frente, disparou forte, mas ao lado.



O ‘castigo’ para o Mafra surgiu já em tempo de desconto, com Jota a empatar a partida na marcação de uma grande penalidade, depois de ter sido derrubado na área por Tomás Domingos.



Quase a fechar, Chano esteve perto de ‘bisar’ e dar os três pontos ao Mafra, mas o cabeceamento do francês passou por cima da barra e fez suspirar de alívios os ‘gansos’.



Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Casa Pia, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Chano, 45+2 minutos.



1-1, Jota, 90+3 (grande penalidade).







Equipas:



- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Leandro, Pedro Pacheco, Gui Ferreira, Leandrinho (Chano, 16), Aparício (Lucas Marques, 81), Bruno Silva, Andrezinho, Vítor Gabriel (Wenderson, 74) e Okitokandjo.



(Suplentes: Renan, Lee, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Chano, Pedro Lucas, Ricardinho e Kikas).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Casa Pia: Ricardo Batista, Zolotic (João Vieira, 64), Vasco Fernandes, Kelechi, Lucas Soares (Rogério Fernandes, 83), Taira, Neto (Derick Poloni, 74), Leonardo Lelo (Bozhanaj, 83), Jota, Camilo (Vitó, 64) e Sanca.



(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Banjaqui, Vitó, Rogério Fernandes, João Vieira, Bozhanaj e Ricardo Fernandes).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Gabriel (31), Zolotic (32) e Taira (45+1).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.