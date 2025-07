Casa Pia soma segundo empate sem golos do dia frente ao Betis B

Na conclusão do estágio no Algarve, a equipa treinada por João Pereira não conseguiu marcar ao conjunto secundário do Betis, da terceira divisão espanhola, registando a terceira igualdade em quatro encontros de preparação para a temporada 2025/26.



Antes do duplo ‘nulo’ perante Portimonense e Betis B, os ‘gansos’ já tinham derrotado o 1.º Dezembro (4-0), da Liga 3, e empatado com o Torreense (4-4), do segundo escalão.



O Casa Pia estreia-se oficialmente em 2025/26 com uma receção ao bicampeão nacional Sporting, na partida inaugural da 92.ª edição da I Liga, agendada para 08 de agosto, às 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior.