Casa Pia `tomba` Boavista e apura-se para a fase de grupos da Taça da Liga

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 18:29 / atualizado em 03 Ago, 2019, 18:30 | Futebol Nacional

Martim Maia, aos 47 minutos, fez o primeiro golo para o conjunto lisboeta, que dilatou a vantagem por Wilson Kenidy, aos 83.



Com o jogo a decorrer no reduto emprestado de Mafra, a primeira ocasião de relevo pertenceu às 'panteras', com Yusupha a rematar com ângulo apertado para defesa de Rafael Marques, aos 33 minutos.



João Coito, de livre direto, respondeu pelos lisboetas, mas Bracali mostrou-se atento.



Antes do intervalo, os 'axadrezados' ainda ameaçaram a baliza de Rafael Marques, através de um remate potente de Gustavo Sauer à entrada da área, mas o guardião mostrou bons reflexos.



A abrir o segundo tempo, o Casa Pia chegou à vantagem, através de um cruzamento em jeito de remate de belo efeito por parte de Martim Maia.



Gustavo Sauer, aos 55 minutos, foi o primeiro jogador a procurar o empate, mas o remate saiu por cima. Aos 59, o recém-entrado Mateus, com um cruzamento longo, encontrou Yusupha ao segundo poste, com o gambiano a atirar ao lado.



O Casa Pia conseguiu suster as transições ofensivas do Boavista e, em sucessivos contra-ataques, colocou a formação 'axadrezada' em sentido, o que culminou, aos 83 minutos, no segundo golo da equipa lisboeta, por Wilson Kenidy, que, isolado a passe de Jean, não tremeu frente a Bracali.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Casa Pia - Boavista, 2-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Martim Maia, 47 minutos.



2-0, Wilson Kenidy, 83.







Equipas:



- Casa Pia: Rafael Marques, Abel Pereira, Pedro Machado, Bruno Simão, Jorge Ribeiro (Joel Monteiro, 64), João Coito, Martim Maia, David Rosa, Kikas (Jean, 58), Roncatto (Carlitos, 88) e Wilson Kenidy.



(Suplentes: Rodolfo Barata, Mateus Fonseca, Jean, Rodrigo Dantas, Joel Monteiro, Carlitos e Caio Marcelo).



Treinador: Luís Loureiro.



- Boavista: Bracali, Edu Machado, Obiora, Neris, Talocha, Gustavo Sauer, Fábio Espinho (Mateus, 53), Rafael Costa (Bueno, 53), Dulanto, Heriberto Tavares (Paulinho, 71) e Yusupha.



(Suplentes: João Gonçalves, Mateus, Bueno, Carraça, Paulinho, Idris e Yaw Ackah).



Treinador: Lito Vidigal.







Árbitro: Rui Oliveira (AF Porto)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Simão (07), Rafael Costa (25), Talocha (34), Dulanto (37), Pedro Machado (48), Wilson Kenidy (87), Obiora (87) e Paulinho (88).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.