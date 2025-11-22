Casa Pia vence em Alpendorada e segue para os `oitavos` da Taça de Portugal

CAbdou Conté adiantou a equipa da I Liga, aos 45 minutos, Seba Pérez fez o segundo, aos 81, e Livolant, de livre direto, aos 90+1, fechou a contagem, confirmando a merecida vitória, ainda que por números exagerados.



O Alpendorada foi a jogo com o fator casa novamente a seu favor e a motivação de querer repetir a surpresa da última ronda, quando eliminou o também primodivisionário Estrela da Amadora (3-1), face a um Casa Pia com seis alterações na equipa inicial e de sobreaviso.



O equilíbrio foi a nota dominante no primeiro tempo, com os ‘gansos’ a ganharem algum ascendente territorial partir dos 20 minutos, com Nhaga em plano de evidência.



André Geraldes, aos 27 minutos, e Severina, aos 32, podiam ter adiantado o Casa Pia, respondendo os ‘pedreiros’, aos 40, num cabeceamento ao poste de Jucélio.



Antes do intervalo, Nhaga ganhou uma bola no meio campo ofensivo e isolou Abdou Conté, nas costas do lateral, que inaugurou o marcador.



O Alpendorada podia ter empatado aos 60 minutos, num cabeceamento de Ismael. Foi o melhor que os locais conseguiram num segundo tempo, em que o Casa Pia procurou mais gerir o resultado, jogando com o cronómetro e beneficiando das substituições.



Na sequência de um canto, Seba Pérez recebeu a bola na área do Alpendorada sem marcação e anotou o segundo, com o suplente Livolant, já nos descontos, de livre direto, a fixar o resultado, demasiado penalizador para a formação do Campeonato de Portugal.



