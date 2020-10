Casa Pia vence em Vila Real e passa à terceira eliminatória da Taça de Portugal

A jogar em casa, no Estádio do Monte da Forca, a equipa transmontana inaugurou o marcador aos 20 minutos com um golo do avançado Ivanildo, num lance confuso na área do adversário.



Durante os primeiros 45 minutos o Vila Real não se deixou intimidar pelo clube lisboeta, que milita num escalão superior, mostrou ser uma equipa equilibrada e o Casa Pia, apesar de ter mais tempo a bola, acabou não ter um lance de perigo na baliza transmontana.



No arranque da segunda parte, o Casa Pia foi mais forte e Donald Djoussé, que tinha substituído Bruno Sousa, entrou no jogo para empatar a partida com um golo aos 66 minutos.



Pouco depois, Ivanildo bisou e voltou a pôr o Vila Real à frente do marcador.



A equipa da II Liga conseguiu voltar a dar a volta ao resultado e, com um golo de Victor Ferreira aos 82 minutos, o Casa Pia voltou a empatar o jogo.



O golo da vitória para o Casa Pia foi marcado por Derick Poloni, dois minutos depois.



O Vila Real acabou o jogo com 10 jogadores, após a expulsão por vermelho direto do jogador André Fontes.



Com o estádio vazio por causa da pandemia de covid-19, alguns adeptos subiram a uma colina ao lado do campo para assistirem ao jogo.



Jogo no Estádio do Monte da Forca, em Vila Real.



Vila Real – Casa Pia, 2-3.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Ivanildo, 20.



1-1, Donald Djoussé, 66



2-1, Ivanildo, 74



2-2, Victor Ferreira, 82



2-3, Derick Poloni, 84







Equipas:



- Vila Real: Nené, Pedro Eira, Carlos Mendes (Zé Mota, 89), André Azevedo, Agostinho Soares, Serhii, Zé Pedro (Diogo Paixão, Abel, Clever (André Fontes, 69), Paulo Rodrigues (Eirô, 69), Ivanildo.



(Suplentes: Rui Capela, Mika, Diogo Paixão, Eirô, Zé Mota, Gonçalo Paixão, André Fontes)



Treinador: Fernando Pereira



- Casa Pia: Ricardo Batista, Bruno Sousa (Donald Djoussé, 53), Nermin Zolotic, Arghus Bordignon (Tiago Baptista, 88), Jonh Kelechi, Derick Poloni, Romeu Ribeiro, Victor Ferreira, João Bonani (Seung Choi, 76), Alexandre Freitas (Christian Fiel, 76), Higor Platiny (Vítor Gonçalves, 89).



(Suplentes: Rafael Van Der Laan, Christian Fiel, Seung Choi, Thiago Baptista, Donald Djoussé, Abdul Malik, Vítor Gonçalves)



Treinador: Filipe Gonçalo Pinto Martins.







Árbitro: Carlos Macedo (Braga)



Ação disciplinar: Cartão vermelho direto para André Fontes (90).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19