Casa Pia vence Moreirense em jogo de pré-temporada

O defesa central João Nunes marcou o golo dos lisboetas no final de um desafio com duas partes de 35 minutos.A formação casapiana, treinada por Filipe Martins, apresentou-se com Lucas Paes, Isaac Monteiro, Vasco Fernandes, Duplexe Tchamba, Zolotic, Leonardo Lelo, Gaizka Larrazabal, Diamantino, Samu, Felippe Cardoso e Clayton.Já o Moreirense apresentou-se com Caio Secco, Dinis Pinto, Maracás, Rafael Santos, Pedro Amador, Rúben Ramos, Gonçalo Franco, Alanzinho, Kodisang, Madson e André Luís para o ensaio que decorreu no seu complexo desportivo.Os "cónegos" cumpriram o último jogo de preparação antes da estreia oficial na temporada 2023/24, perante o Farense, da I Liga, em jogo da primeira fase da Taça da Liga agendado para as 15h30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.O Casa Pia está a estagiar em Guimarães e cumpre também o primeiro jogo oficial da época no domingo, a partir das 18h00, ao visitar o Länk Vilaverdense, para a primeira fase da Taça da Liga.