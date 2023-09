Casa Pia vence Nacional após reviravolta selada em tempo de compensação

Witi Quembo colocou os insulares na frente logo aos dois minutos, mas Felippe Cardoso, aos 55, e Clayton, aos 90+4, operaram a reviravolta e garantiram o triunfo dos ‘gansos’.



Entrou melhor o Nacional, que inaugurou o marcador logo nos instantes iniciais: Rúben Macedo foi à linha de fundo e cruzou atrasado para Witi encostar, já depois de um defesa casapiano ter falhado o corte.



Aos 22, os comandados de Filipe Martins responderam através de um remate ainda distante de Tiago Dias e, ainda no mesmo minuto, Rúben Macedo esteve próximo de aumentar a vantagem para os insulares, mas valeu a boa intervenção de Lucas Paes.



Aos 30, Felippe Cardoso, de cabeça, assustou o guarda-redes Lucas França e, já em cima do intervalo, Samuel Justo, sozinho ao segundo poste, cabeceou com bastante perigo.



Na etapa complementar, o Casa Pia entrou disposto a mudar o rumo dos acontecimentos e chegou mesmo ao empate.



Aos 55 minutos, numa boa combinação à direita do ataque, Samuel Justo cruzou para Felippe Cardoso, sendo que o avançado, já depois de atirar à barra numa primeira tentativa, acabou por igualar o marcador.



O golo animou a partida e revelou-se mais proveitoso para o Casa Pia, que, galvanizado pelo empate, procurou acercar-se da baliza adversária e conseguir a reviravolta.



Aos 83, a mesma apenas não foi conseguida porque Lucas França, com uma excelente intervenção, impediu o que seria um grande golo de Felippe Cardoso.



Nos minutos finais, o Casa Pia foi sempre mais ativo em busca do triunfo, com o Nacional, ainda que a espaços e no contra-ataque, a responder.



No entanto, o marcador só viria a alterar-se já em tempo de compensação. Aos 90+4, na sequência de um canto à esquerda do ataque, Vasco Fernandes atirou ao poste e na recarga Clayton, que havia entrado aos 75 minutos, finalizou sem dificuldade, selando o triunfo dos ‘casapianos’.



Na próxima ronda, agendada para o dia 01 de novembro, o Casa Pia visita o reduto do Sporting de Braga, equipa que ainda não fez a estreia na presente edição da competição, sendo que uma vitória da formação de Filipe Martins garantirá o apuramento para a fase final da Taça da Liga, que será realizada em Leiria.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Casa Pia – Nacional, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Witi Quembo, 02 minutos.



1-1, Felippe Cardoso, 55.



2-1, Clayton, 90+4.







Equipas:



- Casa Pia: Lucas Paes, Isaac Monteiro (Vasco Fernandes, 46), João Nunes, Zolotic (Leonardo Lelo, 70), André Geraldes, Samuel Justo, Ângelo Neto (Pablo Roberto, 46), Tiago Dias, Artur Serobyan (Clayton, 75), Yuki Soma (Fernando Andrade, 67) e Felippe Cardoso.



(Suplentes: Ricardo Batista, Leonardo Lelo, Vasco Fernandes, Fernando Andrade, Beni Mukendi, Fernando Varela, Larrazabal, Pablo Roberto e Clayton).



Treinador: Filipe Martins.



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Francisco Gonçalves, Paulo Vitor, André Martins Sousa, Danilovic, André Sousa (Jota, 75), Witi Quembo (Teodora, 70), Luís Esteves (Carlos Daniel, 46) Martim Gustavo (Gustavo Silva, 46) e Rúben Macedo (Chuchu Ramirez, 46).



(Suplentes: Vinícius Machado, Jordi Pola, José Gomes, Chuchu Ramirez, Jota Garcês, Sérgio Marakis, Carlos Daniel, Gustavo Silva e Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Felippe Cardoso (15), Zolotic (37), Ângelo Neto (42), Carlos Daniel (48) e Leonardo Lelo (72).



Assistência: 1.314 espectadores.