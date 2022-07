Casa Pia vence Torreense por 1-0 em jogo-treino

O único golo foi apontado pelo avançado nigeriano Saviour Godwin, naquela que foi a segunda vitória dos lisboetas na pré-época, depois de bater o Mafra (1-0), da II Liga, aos quais se juntam dois empates - Sporting (1-1) e Marítimo (0-0), ambos da I Liga - e dois desaires, com os ingleses do Sheffield United (2-1) e os espanhóis do Lugo (1-0).



O Casa Pia estreia-se na edição 2022/23 da I Liga com uma visita a Ponta Delgada, nos Açores, para encarar o Santa Clara, em 07 de agosto, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), enquanto o Torreense visita o Farense no dia anterior, a partir das 11:00, para a II Liga.