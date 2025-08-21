Casa Pia vende Pablo Roberto ao Fortaleza por um milhão de euros

“O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do médio Pablo Roberto até 31 de dezembro de 2028, adquirindo 60% dos direitos económicos do jogador por um milhão de euros junto do Casa Pia Atlético Clube, de Portugal”, escreveram os brasileiros, através de um comunicado publicado no sítio oficial na internet.



O futebolista, de 25 anos, apontou quatro golos em 58 duelos pelo clube lisboeta, após ter jogado por Remo, Vila Nova, Bahia, Portuguesa-RJ e Atlético Goianiense.



Pablo Roberto reforça o atual 19.º e penúltimo classificado do Brasileirão, com 15 pontos, sem ter contribuído com qualquer minuto nas duas primeiras partidas do Casa Pia na temporada 2025/26 da I Liga, frente ao bicampeão Sporting e ao AVS.



O médio ofensivo juntou-se às saídas dos defesas Ruben Kluivert, Isaac Monteiro e Leonardo Lelo, do médio Andrian Kraev e dos avançados Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.



Por outro lado, os ‘gansos’ contrataram o guarda-redes Ivan Mandic, os defesas Kaique Rocha e David Sousa, os médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili, e os avançados Kevin Prieto, Tiago Morais e Kelian Nsona.



O Casa Pia, com três pontos, defronta o FC Porto, com seis, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, a partir das 18:00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, cuja arbitragem está a cargo de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.