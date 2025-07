"Cascavel" renova com o Tondela

A SAD do clube beirão realçou que Rodrigo Coelho Fernandes, conhecido por "Cascavel", renovou até junho de 2027, cumprindo na próxima época o quinto ano com a camisola "auriverde".



"Cascavel" chegou ao Tondela “ainda com idade de juvenil e cedo se destacou dos demais, tornando-se no jogador mais jovem da história dos beirões a assinar um contrato profissional”.



O Tondela lembrou ainda que, agora, “três anos depois e já com duas subidas no currículo (uma pelos sub-19 e outra pela equipa principal), chegou a altura de chegar à I Liga, algo que deixa o camisola 23 satisfeito e muito feliz”.



"Cascavel" é um dos atletas do Tondela que renovou contrato este ano, a par de outros quatro jogadores como Hélder Tavares, Cícero, Bebeto e Ceitil e que vão trabalhar na nova época sob os comandos de Ivo Vieira.