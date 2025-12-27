Caso da Televisão. FC Porto multado após denúncia de Fábio Veríssimo

De acordo com a nota divulgada, o CD da FPF optou por sancionar o FC Porto pela “inobservância qualificada de outros deveres”, aplicando uma multa 12.750 euros quase dois meses depois de ter instaurado um processo disciplinar ao clube portista pelo incidente ocorrido em 2 de novembro, no Estádio do Dragão.







Fábio Veríssimo e a sua equipa denunciaram uma tentativa de pressão e intimidação por parte do FC Porto durante o intervalo do jogo contra o Sporting de Braga, a 2 de novembro de 2025.

No balneário dos árbitros, uma televisão estava ligada e exibia, em, imagens de lances polémicos, incluindo um golo anulado ao FC Porto nesse jogo. A televisão não podia ser desligada pela equipa de arbitragem.O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, por isso, um processo disciplinar e multou o FC Porto.