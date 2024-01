Castro reforça Moreirense com contrato até 2025

”, refere a nota publicada no sítio oficial do emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.Natural de Gondomar, o futebolista jogou as últimas três épocas e meio pelo Sporting de Braga, clube que confirmou a saída nos seus canais oficiais, pelo qual somou 112 jogos oficiais, marcou cinco golos e venceu a edição 2020/21 da Taça de Portugal.O médio distinguiu-se também ao serviço do FC Porto, clube no qual se formou e pelo qual venceu o triplete de 2010/11 – I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa -, além de ter vencido a edição de 2012/13 do principal campeonato português.Castro representou ainda o Olhanense, entre 2008 e 2010, e os espanhóis do Sporting de Gijón, entre 2010 e 2012, ambos por empréstimo dos "dragões", bem como os turcos do Kasimpasa, entre 2014 e 2017, e do Goztepe, entre 2017 e 2020.André Castro é o quarto reforço dos "cónegos" no mercado de transferências em curso, depois do guarda-redes Mika, do médio Miguel Rebelo, ex-Caldas, e do ponta de lança Vinicius Mingotti, que, em 2023, representou o Bahia por empréstimo do Athletico Paranaense, clubes da Série A brasileira.